Тетюшские бегуны завоевали два «золота» и «бронзу» на областном турнире в Ульяновске

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Ульяновске состоялся традиционный Открытый областной турнир по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Ивановича Орешкина. На турнире успешно выступили тетюшские спортсмены, пишет газета «Авангард».

В соревнованиях приняли участи около 400 спортсменов из Ульяновска и Ульяновской области, Самары, Нижнего Новгорода, Тольятти, Ивановской и Саратовской областей, а также Татарстана и Чувашии.



Воспитанники Тетюшской детско-юношеской спортивной школы – Венера Камалова и Леонид Таранов — в беге на 1500 метров завоевали золотые награды, бронзовая медаль у Майи Тарановой.

«Наши спортсмены успешно выступили, молодцы! Есть стимул и к дальнейшему совершенствованию, и к будущим победам!» – сказал тренер Рашид Габдрахманов.

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