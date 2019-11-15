Нижнекамцев приглашают пройти медицинское обследование в «Центре здоровья»

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). У нижнекамцев есть уникальная возможность пройти качественное медицинское обследование в городском «Центре здоровья», расположенном в поликлинике № 1. Об этом сообщает «НТР 24».

Так, жители города и района могут получить консультацию специалистов – стоматолога, офтальмолога и терапевта, а также определить состояние кровеносных сосудов на единственном в городе аппарате, проверить свою дыхательную систему при помощи комплекса спирометрии. Все это можно сделать совершенно бесплатно.

На медицинский осмотр потребуется примерно полчаса, после чего врач даст пациенту рекомендации. Задача «Центра здоровья» – не вылечить болезнь, а выявить ее на ранней стадии.

О возможности пройти медицинское обследование знают далеко не все жители Нижнекамска. Поэтому специалисты решили провести эксперимент: они пригласили на медосмотр старших по домам, чтобы активисты рассказали населению о возможности пройти обследование.

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