Высокогорцы привезли девять наград с первенства РТ по русским шашкам

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Три «золота», два «серебра» и четыре «бронзы» — именно такой результат показали ребята из Высокогорского района на первенстве РТ по русским шашкам. Об этом пишут «Высокогорские вести».



Всего в состязаниях приняли участие 90 участников, из них 19 детей представляли Высокогорский район. Воспитанники говорят, что добились высоких результатов благодаря упорному труду под руководством тренера. Павел Иванов на протяжении 20 лет обучает ребят игре в шашки, начиная с правильной расстановки фигур на поле и заканчивая умением просчитать возможные действия противника. В спорткомплекс на занятия по шашкам приходят ребята в возрасте от 5 до 16 лет.



«У нас очень сильные игроки. В этот раз заявку подали на 18 человек. Соревнования завершены, победители определены. Теперь будем готовиться к очередным выступлениям, решать задачки, тренироваться, проводить свои внутренние турниры», – делится тренер планами.



По словам Павла Иванова, шашки учат не торопиться, обдумывать свои ходы – такие качества нужны в математике.

«У нас в Татарстане очень сильные шашисты, так что нам есть на кого равняться», – говорит тренер.

Одна из юных участниц соревнований – шестилетняя Арина Секач. Девочка завоевала «бронзу» и очень гордится почетным третьим местом.

Камиль занимается шашками на протяжении двух лет и уже неоднократно принимал участие в различных соревнованиях. Однако это Первенство останется в его памяти надолго, ведь он впервые взял «золото». Мальчик прошел девять туров, сыграв 18 партий. Одержал семь побед, одна игра завершилась вничью и одну он проиграл.

«На турнире было довольно сложно, противники были все подготовленные, умные. Приходилось долго обдумывать ходы. Соревновательный опыт у меня есть. Больше десяти раз принимал участие в различных состязаниях», – поделился воспоминаниями юный спортсмен.

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