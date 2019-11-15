Хохорин сравнил фанатов-отморозков с участниками преступных группировок

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Необходимо разделять любовь к футболу и провокации части футбольных фанатов, которые намеренно устраивают массовые драки во время спортивных соревнований. Поведение последних зачастую схоже с действиями участников молодежных группировок. Такое мнение в интервью с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым высказал глава МВД по РТ Артем Хохорин.

«Нет, не считаем, что она (жесткость – прим. Т-и) излишняя. Я сам футбольный болельщик, вы это прекрасно знаете. Но надо разделять любовь к футболу как к зрелищу и попытки устроить драку. Мы знаем, что они заранее договариваются о том, чтобы подраться, пойти стенка на стенку. Это явление, подобное молодежным группировкам, но у тех модна тема АУЕ, а у этих – футбол», – отметил Хохорин, говоря о необходимости контроля за участниками фанатских движений.

Полную версию интервью с Артемом Хохориным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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