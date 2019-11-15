Хохорин о «Казанском феномене»: Он ушел в прошлое вместе с экономикой и социалкой 90-х

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Возвращение организованной преступности образца 1990-х годов в Татарстане невозможно, поскольку «Казанский феномен» был тесно связан с общим социально-экономическим неблагополучием того времени. Такое мнение в беседе с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым высказал глава МВД по РТ Артем Хохорин.

«Про возвращение говорить неправильно, потому что это явление имеет социальные и экономические корни. Сравнивать нашу республику образца 90-х годов и сейчас нельзя. <...> Кончились 90-е, появилась другая экономика и социальная сфера», – отметил министр.

Он напомнил, что татарстанская оргпреступность того времени носила особый характер и заметно отличалась от преступности остальной страны.

«Воровские понятия особенно не заходили, “воров в законе“ не было, а ОПГ порой состояли из ранее не судимых, хотя они занимались очень серьезными преступлениями. Никогда тема АУЕ или воровских понятий у нас в криминальной среде не была в почете», – объяснил Хохорин.

Полную версию интервью с Артемом Хохориным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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