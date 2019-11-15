Артем Хохорин: Современные преступники постепенно уходят в Интернет

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Развитие цифровых технологий привело к тому, что Интернет все чаще становится площадкой для совершения различных преступлений. На стороне правонарушителей – анонимность и низкая финансовая грамотность населения. Об этом в беседе с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым рассказал министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

«В целом в последние годы преступность уходит в Интернет, и в связи с этим стало меньше грабежей и квартирных краж. Теперь преступникам не нужно подвергать себя опасности, не нужно больше залезать в квартиру, где можно наткнуться на сигнализацию, проще сесть за компьютер и быть анонимом», – отметил министр.

По словам Хохорина, в ведомстве со всей серьезностью относятся к новым цифровым угрозам и ведут разъяснительную работу с населением. В частности, татарстанцам объясняют, как себя вести, чтобы не стать жертвой банковских мошенников.

«Причем если раньше на это велись люди пожилого возраста, то сейчас и молодежь попадается на эти уловки, и даже работники банковской сферы. Это действительно серьезная тема, и ей мы уделяем внимание не первый год», – подчеркнул Артем Хохорин.

В заключение он добавил, что в МВД по РТ действуют специальные подразделения, благодаря которым удается ловить большинство подобных преступников.

Полную версию интервью с Артемом Хохориным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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