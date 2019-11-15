Артем Хохорин: «На улицах стало спокойнее, но преступность не исчезла»

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). По сравнению с 90-ми годами прошлого века количество преступлений в Татарстане снизилось в полтора-два раза. На улицах стало заметно спокойнее, однако сам феномен преступности не исчез. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Он отметил, что регулярно читает отчеты по криминогенной обстановке в Татарстане и сравнивает эти данные с тем, что происходило в республике в 1990-е годы.

«По сравнению с 1990-ми годами минимум в полтора-два раза стало меньше преступлений, даже по отдельным категориям. Тогда было порядка 500 убийств – на сегодняшний день за десять месяцев их не больше 200. Было около 4 тыс. грабежей, сейчас их 400. Квартирных краж было 10 тыс., сейчас их 300–400», – пояснил Хохорин.

«Конечно, отдельные серьезные преступления бывают, никуда от этого не денешься. В сравнении с 1990-ми годами стало намного спокойнее, но преступность никуда не делась», – заключил глава республиканского МВД.

Полную версию интервью с Артемом Хохориным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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