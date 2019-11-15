Многоквартирный дом в Кайбицах готовится к заселению

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Многоквартирный дом на улице Октябрьская в селе Кайбицы готовится к заселению, пишет газета «Кайбицкие зори».



Глава района Альберт Рахматуллин и руководитель исполкома Алексей Макаров оценили строительство и проведенные работы в новой многоэтажке.





Дом практически готов к заселению. Придомовая территория заасфальтирована, размещены малые архитектурные формы – скамейки, урны, на детской площадке возведен игровой комплекс. По словам мастера общестроительных работ компании Айдара Мухаметзянова, осталось подключить газ и теплоснабжение.



Альберт Рахматуллин дал указание устранить мелкие недоделки. До новоселья осталось совсем немного.





Пенсионерка Ляля Гарафиева, живущая в соседнем доме, поблагодарила главу района за строительство красивого дома и благоустройство территории, попросила открыть магазин в их спальном районе, так как в центр, по словам жительницы, далеко ходить.

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