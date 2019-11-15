WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 ноября 2019, 06:24

Общество

Многоквартирный дом в Кайбицах готовится к заселению

Рекомендуем

Общество

Многоквартирный дом в Кайбицах готовится к заселению

Фото: kaibicy.ru

Глава района Альберт Рахматуллин и руководитель исполкома Алексей Макаров оценили строительство и проведенные работы в новой многоэтажке.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Многоквартирный дом на улице Октябрьская в селе Кайбицы готовится к заселению, пишет газета «Кайбицкие зори».

Глава района Альберт Рахматуллин и руководитель исполкома Алексей Макаров оценили строительство и проведенные работы в новой многоэтажке.



Дом практически готов к заселению. Придомовая территория заасфальтирована, размещены малые архитектурные формы – скамейки, урны, на детской площадке возведен игровой комплекс. По словам мастера общестроительных работ компании Айдара Мухаметзянова, осталось подключить газ и теплоснабжение.

Альберт Рахматуллин дал указание устранить мелкие недоделки. До новоселья осталось совсем немного.



Пенсионерка Ляля Гарафиева, живущая в соседнем доме, поблагодарила главу района за строительство красивого дома и благоустройство территории, попросила открыть магазин в их спальном районе, так как в центр, по словам жительницы, далеко ходить.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Болгарские кадеты получат управленческие навыки в «Школе будущих командиров» в Артеке
Новости дня
07:12
Болгарские кадеты получат управленческие навыки в «Школе будущих командиров» в Артеке

В ходе смены для ребят организуют экскурсии по достопримечательностям Крыма.

06:24
Многоквартирный дом в Кайбицах готовится к заселению

Глава района Альберт Рахматуллин и руководитель исполкома Алексей Макаров оценили строительство и проведенные работы в новой многоэтажке.

05:19
Нижнекамцев приглашают пройти медицинское обследование в «Центре здоровья»

На медосмотр потребуется примерно полчаса, после чего врач даст пациенту рекомендации.

04:32
В Дрожжановском районе стартовали мастер-классы по скандинавской ходьбе

Цель проекта – пропагандировать здоровый образ жизни и повысить активную продолжительность жизни граждан пожилого возраста.

03:24
Тетюшские бегуны завоевали два «золота» и «бронзу» на областном турнире в Ульяновске

За победу боролись около 400 спортсменов из различных регионов страны.

02:03
Нижнекамск получит 480 млн рублей по нацпроекту на ремонт дорог в 2020 году

На выделенные средства построят новую дорогу в конце проспекта Мира, которая соединит его с улицей Корабельная.

01:18
В спасском селе Кузнечиха почтили память погибших в 1941 году летчиков

Сельчане возложили цветы на могилы летчика Сергея Муравьева и бортмеханика Константина Пряничникова.

00:44
Высокогорцы привезли девять наград с первенства РТ по русским шашкам

Всего на соревнованиях выступили 90 участников.

00:08
Сахар оказался очень опасен для кишечника
15.11 23:48
Росавиация субсидирует более 20 рейсов из Казани в другие города России

В столицу Татарстана будут субсидируемыми авиамаршруты из Ростова-на-Дону и Тюмени.

15.11 23:34
Мот, Burito и Пресняков-младший спели для нижнекамцев в честь знаменательной даты

Мот исполнил гимн любви – трек «Капкан», Burito спел хит «Зурбаган», во время исполнения которого на огромном мониторе появился Пресняков-младший.

15.11 23:18
Внутренние перевозки пассажиров аэропорта «Бегишево» с начала года выросли на 4%

Больше всего пассажиров перевезено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

15.11 23:06
В Казани состоится международная конференция, приуроченная к 500-летию царицы Сююмбике

По итогам форума будет издан одноименный сборник.

15.11 22:52
Тюзовские «Бал.Бесы» вызвали восторг у публики на фестивале Достоевского в Новгороде

На сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского на суд зрителей и критиков актеры представили нашумевшую постановку прошлого сезона.

15.11 22:38
Комитет по халялю ДУМ РТ вошел в состав исполкома Всемирного совета «Халяль»

World Halal Council в этом году отметил 20-летие со дня основания.

15.11 22:32
Новую парковую зону хотят создать в Казани вдоль проспекта Универсиады

Проект планировки предполагает каскадное размещение на склоне пешеходных и велосипедных дорожек, посадок деревьев и кустарников.

15.11 22:22
В Татарстане завершился сезон охоты на уток, куликов, перепелов и куропаток

Охотники должны заполнить таблицу из разрешения на добычу, чтобы отчитаться о добытых животных.

15.11 22:04
Песошин принял участие во внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации регби РФ

Участникам встречи презентовали стратегию развития регби в стране на 2020 — 2023 годы.

15.11 21:56
В Казани на несколько дней ограничат движение по улице Баки Урманче

Ограничительный режим вводится в связи с проведением ремонтных дорожных работ.

15.11 21:48
Рустам Минниханов осмотрел отремонтированное здание мировых судей Кировского района

Под судебные участки отвели здание бывшего детского сада по улице Алафузова.

15.11 21:38
Казань вошла в топ-5 мегаполисов России по инфраструктуре для спорта и отдыха

В общем рейтинге столица Татарстана оказалась на 36-й позиции.

15.11 21:26
Активисты добились утилизации павших животных в селе под Тетюшами

В региональное отделение ОНФ обратились сельчане, рассказав, что тела сельскохозяйственных животных лежат на открытой местности.

15.11 21:10
Муфтий Татарстана получил право преподавать еще один стиль рецитации Корана

Камиль хазрат Самигуллин получил соответствующее свидетельство – иджазу.

15.11 20:48
В Аксубаевском районе открылся цех по производству блоков-грибниц для вешенок

В производство вешенок вложено более 230 млн рублей.

15.11 20:34
Бюджетники и дети-сироты готовятся к заселению в новый дом в Алексеевском

Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа.

События