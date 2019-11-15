В Дрожжановском районе стартовали мастер-классы по скандинавской ходьбе

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). На днях в Дрожанновском районе состоялся первый урок по скандинавской ходьбе среди пожилых сельчан. Работники центра «Забота» провели для представителей «серебряного» возраста инструктаж, дали советы, как правильно ходить и передвигать палки. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Занятия проводятся благодаря выигранному Дрожжановским территориальным отделением движения «Татарстан – Новый век» гранту по проекту «Скандинавская ходьба» в номинации «Поддержка граждан старшего поколения».



На полученные средства по гранту были закуплены специальные трости для скандинавской ходьбы.



Цель проекта – пропагандировать здоровый образ жизни и повысить активную продолжительность жизни граждан пожилого возраста.

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