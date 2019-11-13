В спасском селе Кузнечиха почтили память погибших в 1941 году летчиков

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). День памяти экипажа транспортного самолета ПС-40, потерпевшего крушение в селе Кузнечиха 9 ноября в 1941 году, был отмечен сельчанами. Об этом пишет газета «Яна тормыш».



Чтобы почтить память членов экипажа, собрались сельчане, школьники и заведующая музеем «Сувар» Нинель Садриева.





Присутствующие возложили цветы на могилы летчика Сергея Муравьева и бортмеханика Константина Пряничникова.



Настоятель Покровского храма в селе Кузнечиха прочитал молитву об экипаже ПС-40 и обо всех павших в годы Великой Отечественной войны солдатах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за могилой летчиков ухаживают ученики под руководством Нинели Масгутовны, в 2012 году здесь установили памятник. Ежегодно в день гибели на могилы летчиков возлагают цветы.

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