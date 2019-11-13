Болгарские кадеты получат управленческие навыки в «Школе будущих командиров» в Артеке

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Пятеро учащихся Болгарской кадетской школы-интерната имени П. А. Карпова награждены поездкой в Крым. Ребята принимают участие в XIII профильной смене «Школа будущих командиров» Международного детского центра «Артек». Об этом пишет газета «Яна тормыш».



В течение 20 дней участники детско-юношеского движения «Юнармия» будут получать новые знания и навыки по данному направлению.

Кроме того, для ребят проведут экскурсии по достопримечательностям Крыма, спассцы примут участие в конкурсах, спортивных мероприятиях.

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