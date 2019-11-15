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Татар-информ

15 ноября 2019, 22:32

Общество

Новую парковую зону хотят создать в Казани вдоль проспекта Универсиады

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Общество

Новую парковую зону хотят создать в Казани вдоль проспекта Универсиады

Фото: kzn.ru

Проект планировки предполагает каскадное размещение на склоне пешеходных и велосипедных дорожек, посадок деревьев и кустарников.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Вдоль проспекта Универсиады предлагается создать новую парковую зону с пешеходными и велодорожками. Речь идет об участке от Даурской до улицы Танковая, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Накануне прошла встреча главы Советского района Романа Фатхутдинова со старшими по близлежащим домам, садоводами из СНТ «Любитель» и инициативной группой жителей микрорайона Танкодром. Участников встречи ознакомили с деталями разработанного проекта планировки микрорайона. Фатхутдинов подчеркнул, что на данном участке не будет ни новых многоэтажек, ни торговых объектов. По словам замначальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасии Латыповой, благоустроенная территория станет естественным зеленым буфером между магистралью и жилыми домами и соединится с обновленным парком «Комсомолец». Проект предполагает каскадное размещение на склоне пешеходных и велосипедных дорожек, посадок деревьев и кустарников. 

В проекте планировки территории на участке от Даурской, 20а до улицы Латышских Стрелков, 27 предусматривается создание улицы местного значения, которая соединит дороги вдоль многоэтажек. 

Планируется, что в будущем появится возможность организовать велопешеходную связь через зеленые территории от Деревни Универсиады к Горкинско-Ометьевскому лесу, а также к станциям метро «Аметьево» и «Проспект Победы» — через бульвар по улице Парина.

Велодорожку предлагают разместить не в створе проспекта Универсиады, а в 11 метрах от трассы, чтобы велосипедисты ехали по зеленой зоне. 

Сейчас на склоне вдоль проспекта расположено СНТ «Любитель», которое было создано более полувека назад. Из 157 садовых участков сегодня больше половины (81) заброшены. Оставшиеся участки расположены в основном вдоль улицы Латышских Стрелков. Если финансовые средства на реализацию проекта будут изысканы, то выкуп участков будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством. 

Представители Управления архитектуры и градостроительства отметили, что проект планировки территории не устанавливает сроков реализации проекта, а также не определяет источник финансирования — обязательного условия для начала работ. Основная цель документа — закрепить общественную рекреационную зону и исключить возможность размещения на данной территории любой новой застройки.

Роман Фатхутдинов отметил, что жители микрорайона могут предоставить свои предложения по благоустройству склона вдоль проспекта.

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