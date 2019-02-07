(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие во внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации регби РФ, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Встреча прошла в рамках Недели регби. Участниками стали представители клубов и региональных федераций. К слову, Алексей Песошин является членом Высшего совета Федерации регби страны.

Собравшиеся рассмотрели и утвердили отчеты Высшего совета и правления федерации. Также были внесены изменения в устав общероссийской общественной организации и прошло голосование за избрание членов Высшего совета и ревизионной комиссии.

Кроме того, состоялась презентация стратегии развития регби в стране на 2020 — 2023 годы.

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