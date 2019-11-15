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Татар-информ

15 ноября 2019, 23:06

Общество

В Казани состоится международная конференция, приуроченная к 500-летию царицы Сююмбике

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Общество

В Казани состоится международная конференция, приуроченная к 500-летию царицы Сююмбике

По итогам форума будет издан одноименный сборник.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). К 500-летию со дня рождения последней правительницы Казанского ханства Сююмбике Институт истории АН РТ организует международную научно-практическую конференцию «Татарская царица Сююмбике: от исторической реальности до исторической памяти». Об этом сообщает пресс-служба института.

Конференция состоится 18 декабря 2019 года. Участники обсудят роль женщин в политической жизни Золотой Орды и татарских ханств на примере правительниц Тайдулы, Нурсултан, Гаухаршад, Сююмбике, а также вопросы источниковедения гендерной истории средневековых тюрко-татарских государств. Также будут выслушаны доклады о месте женщины в культурной и повседневной жизни татар в XIII – XVIII веках, об образе Сююмбике в исторической памяти татар и татарской культуре.

По материалам конференции будет издан одноименный сборник, часть статей увидит свет в журнале «Золотоордынское обозрение» Института истории АН РТ. Желающие принять участие в конференции могут направить свои материалы до 1 декабря.

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