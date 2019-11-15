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Татар-информ

15 ноября 2019, 21:48

Официальная хроника

Рустам Минниханов осмотрел отремонтированное здание мировых судей Кировского района

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Официальная хроника

Рустам Минниханов осмотрел отремонтированное здание мировых судей Кировского района

Фото: tatarstan.ru

Под судебные участки отвели здание бывшего детского сада по улице Алафузова.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов сегодня осмотрел здание по улице Алафузова, в котором разместятся судебные участки мировых судей Кировского района в Казани, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Для размещения судебных участков было отремонтировано здание бывшего детского сада 1961 года постройки. На работы было выделено 86 млн рублей из бюджета республики.

Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым здания мировых судей

Президент республики высоко оценил качество проведенного ремонта, осмотрел залы для судебных заседаний, кабинеты судей, архивные помещения и др. Также Минниханову продемонстрировали установленное в залах видеооборудование, используемое в ходе судебных процессов. 

«Как меня проинформировали, участки мировых судей по Кировскому судебному району ранее размещались на первых этажах нескольких зданий. Сейчас они размещаются в прекрасно оборудованном помещении с охраной и видеонаблюдением», — отметил Рустам Минниханов. 

Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым здания мировых судей

В рамках капремонта в здании провели работы по усилению и гидроизоляции фундамента, усилению несущих конструкций здания, заменили сети инженерно-технического обеспечения, обновили кровлю и входные группы, утеплили и облицевали фасад и благоустроили прилежащую территорию. Судебные участки оснащены корпусной и металлической мебелью, охранно-пожарной сигнализацией, установлены системы контроля доступа и видеонаблюдения.

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