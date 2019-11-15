Комитет по халялю ДУМ РТ вошел в состав исполкома Всемирного совета «Халяль»

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Комитет по стандарту «халяль» ДУМ РТ включили в состав исполнительного комитета Всемирного совета «Халяль» (World Halal Council), сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Кроме того, комитету продлили сертификат WHC: благодаря этому он может голосовать на заседаниях Генеральной ассамблеи совета и участвовать в ее деятельности. Комитет по халялю ДУМ РТ стал членом WHC в 2014 году, документ свидетельствует о международном признании его деятельности.

Всемирный совет «Халяль» отметил 11 ноября 20-летний юбилей. Он объединяет более десяти стран мира и координирует вопросы в сфере халяль-индустрии.

По итогам прошлогодней ассамблеи Комитет по халялю ДУМ РТ был единственным представителем России в WHC.

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