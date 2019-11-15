В Аксубаевском районе открылся цех по производству блоков-грибниц для вешенок

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе открылся новый цех по производству субстракта для выращивания грибов в КФХ Анатолия Самаренкина, пишет «Аксубаево».



Открытие предприятия состоялось при участии главы района Камиля Гилманова, депутата Госсовета РТ Шамиля Ягудина, представителей бизнеса, руководителей организаций и сельских поселений района. Событие прошло в торжественной обстановке с традиционным хлебом-солью и звонкими песнями.



Камиль Гилманов подчеркнул, что грибы – это новое направление. В производство в течение трех лет вложено более 230 млн рублей.

«Анатолий Константинович, я от души хочу поблагодарить Вас за ваш вклад в развитие малой родины. Желаю здоровья и Вам и процветания Вашему бизнесу», – пожелал Камиль Гилманов главе КФХ.



Глава района называет Анатолия Самаренкина самым молодым предпринимателем в районе, его аксубаевскому грибному бизнесу три года, а недавно бизнесмену исполнился 81 год.



Депутат Государственного Совета РТ Шамил Ягудин отметил, что Анатолий Константинович – человек, искренне любящий свой край, и для развития своей деревни он вкладывает всю душу.



«Грибное царство» Самаренкина впечатлило гостей своим масштабом и новейшими технологиями, которые он применил в строительстве цехов по производству грибов. Аналогов подобного производства в России не существует.



Люди поначалу недоумевали, как из полиэтиленовых пакетов с субстратами могут вырасти грибы, однако все получилось, эксперимент стал удачным. При этом автоматики пока не было, брикеты поливались вручную. А потом процессы автоматизировали.



На сегодняшний день мощность производства составляет 5 тонн грибов в месяц. С вводом в эксплуатацию нового цеха по изготовлению брикетов-грибниц – продукции станет значительно больше. В планах у руководителя выращивать только вешенки. Уже налажен сбыт этой продукции – ее охотно раскупают санатории, перерабатывающие предприятия.

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