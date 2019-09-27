В местах обитания диких животных в РТ разложат почти миллион доз вакцины от бешенства

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане для профилактики бешенства диких плотоядных животных проводится раскладка вакцины. В осенний период будет использовано 900 тыс. доз вакцины против бешенства, сообщили в Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ.

«Во всех муниципальных образованиях республики организованы бригады по проведению оральной вакцинации диких плотоядных животных в период с 25 октября по 25 ноября», – рассказали в пресс-службе.

В управлении также отметили, что в весенние и летние периоды специалисты провели в местах обитания диких животных раскладки приманок, заправленных антирабической вакциной в количестве 1 млн 570 тыс. доз.

«Вакцина по внешнему виду представляет собой брикет-приманку в форме параллелепипеда массой до 30 грамм, коричневого цвета, с привлекательным запахом для плотоядных животных. Раскладка вакцины осуществляется вручную. Основные целевые виды вакцинируемых животных – лисица и енотовидная собака», – уточнили в управлении.

Применение используемой вакцины является безвредным для беременных животных, а также для животных в период лактации и для потомства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.