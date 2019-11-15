(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Внутренние перевозки пассажиров аэропорта «Бегишево» с начала года выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Всего с января по октябрь на внутренних линиях было перевезено 578 тыс. 797 человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Наибольший рост показателей зафиксирован по направлениям в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар», – отмечается в сообщении.

Высокую загрузку за 10 месяцев также показали авиарейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Международными рейсами с января по октябрь отправлено более 97 тыс. пассажиров. Востребованными в этот период маршрутами стали Анталья, Даламан и Дубай.

Всего за 10 месяцев текущего года аэропорт «Бегишево» обслужил 675 тыс. 813 человек, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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