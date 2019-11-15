Государственная архитектурная политика будет сформирована в Татарстане до конца года

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Общероссийский народный фронт планирует до конца года создать в Татарстане Государственную архитектурную политику, которая затем возможно будет внедряться и в других регионах РФ. Об этом сообщил координатор Центр мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов на стратегической сессии в КГАСУ.

«Итогом сегодняшнего пленарного заседания станет резолюция, где будут изложены все высказанные предложения. Но затем в течение десяти дней я буду принимать дополнения на электронную почту. Плюс ещё десять дней резолюция будет находиться на сайте для обсуждения и внесения правок. Документ будет отправлен в Правительство РФ, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, политическим организациям Республики Татарстан, в Государственную Думу. Словом, дедлайн для онлайн-обсуждения до 15 декабря», — разъяснил Жбанов.

С началом стратегической сессии спикер подчеркнул, что архитектура — это культура нации, и есть намерение вслед за Татарстаном документ о Государственной архитектурной политике внедрить в России повсеместно.

При этом Жбанов акцентировал, что Государственная архитектурная политика и готовящиеся поправки в закон «Об архитектурной деятельности», а фактически это новая версия закона, друг друга не дублируют и не противоречат друг другу. «Они разные: один процессуальный, а другой смысловой», — пояснил Павел Жбанов.

Работу в формате стратегической сессии ОНФ проводит впервые. Прежде движение рассматривало локальные проблемы по обращениям граждан, зачастую с выездом на место, и затем представляло отчеты о проделанной работе и результаты. Новая форма взаимодействия обусловлена тем, что чуть больше года в России реализуется федеральная программа развития комфортной городской среды, которая касается каждого жителя. В то же время в стране назрела необходимость четкого обозначения позиции государства в развитии городов и регулировании этого процесса.

Как пояснил депутат Госдумы РФ VII созыва Равиль Хуснуллин, подобная стратегическая сессия о роли власти в регуляции архитектурного процесса городов, ранее прошла в Керчи и ещё предстоит в Севастополе.

«Необходимо принять концепцию архитектурной политики Российской Федерации. Дискуссии сегодня были достаточно острые, потому что люди пришли заинтересованные — представители муниципалитетов, архитектурные сообщества, работники музеев-заповедников... Мы сегодня знаем, что такое наследие, что такое ампир, арт-деко, а что останется после нас нашим наследникам? Стекло, бетон, металл?.. Стеклянные вышки без внятного архитектурного облика и понимания?.. Усилиями Народного фронта, профессионального сообщества мы должны прийти к тому, чтобы оставить нашим наследникам то, что будет красиво, что будет характеризовать нашу эпоху», — пояснил Хуснуллин.

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