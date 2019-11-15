Герой России Дамир Юсупов прочитал молитву на 30-летии открытия мечети в Сызрани

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В торжественном мероприятии, посвященном 30-летию открытия первой мечети в городе Сызрани Самарской области, принял участие Герой России, пилот Дамир Юсупов. Об этом на сайте Всемирного конгресса татар сообщил руководитель татарской национально-культурной автономии Ульяновской области Рамис Сафин.

На мероприятии в центральной мечети Дамир Юсупов прочитал молитву, а также рассказал о проведенных в этом городе годах своего детства, о том как он изучал здесь основы ислама. Мухтасиб Сызрани Ильгизар хазрат Сагдеев вручил земляку почетную медаль от имени председателя ЦДУМ Талгата хазрата Таджутдина.

Дамиру Юсупову 42 года. В 1993 году его семья переехала из Красноярского края в Сызрань. Несколько лет Дамир Юсупов поработал в национально-культурной автономии татар Сызрани.

По словам Ильгизара хазрата Сагдеева, ранее во время подготовки к 30-летию открытия мечети Дамиру Юсупову было предложено организовать встречу с его участием на большой площадке, например, в зале государственного театра. Однако Дамир Юсупов не захотел к себе такого большого внимания.

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