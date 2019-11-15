WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 ноября 2019, 19:08

Общество

Минтруд РТ предложил убрать «принцип непосредственности» в стаже муниципальной службы

Общество

Минтруд РТ предложил убрать «принцип непосредственности» в стаже муниципальной службы

Фото: архив,Александр Эшкинин,

Если стажа муниципальной службы недостаточно, то права на пенсию за выслугу лет нет.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). О необходимости совершенствовать республиканское законодательство о муниципальной службе заявила начальник отдела по назначению и выплате доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет Минтрудсоцзащиты РТ Нурания Тимергалина. Она предложила исключить «принцип непосредственности» в части исчисления стажа муниципальной службы для права на пенсию за выслугу лет на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В требуемые 10 лет стажа для муниципальных служащих, увольняющихся на пенсию за выслугу лет, и 15 лет для уволившихся до достижения пенсионного возраста, могут включаться и иные периоды. Это федеральная государственная служба, государственная гражданская служба в РТ и работа в пенсионных органах. Но они должны следовать или предшествовать муниципальной службе», – рассказала Тимергалина.

По ее словам, если, например, между федеральной и муниципальной госслужбой у человека есть период работы в организации или на предприятии, то нарушен «принцип непосредственности». Таким образом, стаж муниципальной службы составляет менее 10 лет, и права на пенсию за выслугу лет муниципального служащего уже нет.

«В наш сложный экономический период не всегда возможно устроиться после муниципальной службы на другую работу, чтобы этот принцип сохранился. Поэтому он, на мой взгляд, создает практически невыносимые требования для назначения пенсии. Если убрать “принцип непосредственности”, то получается, что у человека есть требуемый стаж, у него есть пять лет чисто муниципальной службы, а остальные пять лет мы добираем федеральной, государственно-гражданской службой, либо службой в Пенсионном фонде, невзирая на то, что этот принцип нарушен», – отметила представитель Минтрудсоцзащиты РТ.

Министерство предлагает исключить слово «непосредственно» в части 2.1. статьи 28 Кодекса РТ о муниципальной службе при исчислении стажа муниципальной службы для определения права на пенсию за выслугу лет муниципального служащего. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Государственная архитектурная политика будет сформирована в Татарстане до конца года

Новости дня
19:36
Дмитрий Зубов оценил работу сельхозкооператива «Колос» Алексеевского района РТ

Алексеевское райпо за год закупает у населения сельхозпродуктов и сырья на сумму более 70 млн рублей. 

19:20
Государственная архитектурная политика будет сформирована в Татарстане до конца года

В Правительство Российской Федерации документ предполагается направить уже 15 декабря.

19:10
Герой России Дамир Юсупов прочитал молитву на 30-летии открытия мечети в Сызрани

Летчик приехал к землякам на празднование исторического события в жизни мусульман области.

19:09
В Казани фонарный столб упал на провода, парализовав движение общественного транспорта

ДТП произошло под мостом на улице Комарова.

19:08
Минтруд РТ предложил убрать «принцип непосредственности» в стаже муниципальной службы

Если стажа муниципальной службы недостаточно, то права на пенсию за выслугу лет нет.

18:54
Новую модель общественных приемных «Единой России» представят на съезде в Москве

В работе съезда примут участие 26 делегатов из Татарстана, в их числе секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

18:38
РФС подтвердил информацию о том, что его не устраивает дизайн новой формы сборной
18:33
После попытки разбора здания городской ратуши в Арске возбуждено уголовное дело

После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия.

18:24
Ученые нашли причину нелюбви к брокколи и пиву
18:18
Хозяину кота, которого не пустили в самолет предложили бесплатно авиабилеты в Казань

Ставший популярным в России упитанный кот Виктор сможет прогуляться по улице Баумана рядом со памятником Казанскому коту.

18:10
Жителей Татарстана приглашают на ярмарки, организованные Минсельхозпродом РТ

Горожане могут уточнить адреса ярмарочных площадок, ассортимент продукции, оставить свои пожелания по телефонам горячей линии.

17:54
ИА «Татар-информ» получило Гран-при конкурса «Белем жэухэрлэре-2019»

В этом году прошел юбилейный, десятый конкурс, его участниками стали 500 сайтов.

17:40
Около 400 юниоров со всей России участвуют в турнире по греко-римской борьбе в Казани

Торжественную церемонию открытия соревнований посетил депутат Госдумы Марат Бариев.

17:26
Президент РФС: Надеюсь, что с 1 марта мы сможем использовать VAR во всех матчах в туре
17:20
Минниханову презентовали ресурсный центр на базе Казанского кооперативного института

Потребительская кооперация сегодня выполняет социальную задачу поддержки сельских жителей, отметил Президент РТ.

17:11
Прокуратура требует, чтобы исполком Зеленодольска ликвидировал свалку в два гектара

Природоохранной прокуратуре пришлось обратиться в суд, так как ее требования органы местного самоуправления проигнорировали.

16:56
Кинотеатр в казанском ЖК «Салават Купере» откроется 5 декабря

Горожане смогут посмотреть фильмы в четырех залах, один из которых VIP на 35 мест.

16:48
Второй домашний матч ХК «Динамо-Казань» перенесут в Ульяновск

На казанском стадионе «Ракета» никак не могут подготовить лед.

16:43
Жительница Зеленодольска отдала экстрасенсам миллион, занимая у знакомых и банков

60-летняя женщина увидела объявление об услугах магов по телевизору и сразу же записалась на телефонный сеанс.

16:36
Посол Финляндии в России приедет в Казань на Дни финской культуры

Хореографическая постановка, мастер-класс, концерт и лекция состоятся с 26 по 30 ноября в ЦСК «Смена».

16:26
Житель Казани выиграл в лотерею почти 18 млн рублей

Организаторы розыгрыша ждут победителя в лотерейном центре.

16:22
Массовое увольнение санитаров в России прокомментировал Менделевич

Масштабное сокращение персонала — это свидетельство некорректных действий Минздрава России, считает депутат Госдумы от Татарстана.

16:21
Росгвардейцы остановили в Казани пьяного водителя, который ехал по встречной полосе

Злоумышленника остановили на Гарифьянова минувшей ночью.

16:08
Полузащитник молодежного состава «Рубина» сыграл за юношескую сборную России

Россияне крупно проиграли англичанам в первом матче международного турнира в Испании.

15:58
Экологи Татарстана обнаружили разлив нефти в Безымянном ручье

Минэкологии РТ сообщило в МЧС РТ о разливе нефти в Альметьевском районе.

События