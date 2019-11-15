Минтруд РТ предложил убрать «принцип непосредственности» в стаже муниципальной службы

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). О необходимости совершенствовать республиканское законодательство о муниципальной службе заявила начальник отдела по назначению и выплате доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет Минтрудсоцзащиты РТ Нурания Тимергалина. Она предложила исключить «принцип непосредственности» в части исчисления стажа муниципальной службы для права на пенсию за выслугу лет на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В требуемые 10 лет стажа для муниципальных служащих, увольняющихся на пенсию за выслугу лет, и 15 лет для уволившихся до достижения пенсионного возраста, могут включаться и иные периоды. Это федеральная государственная служба, государственная гражданская служба в РТ и работа в пенсионных органах. Но они должны следовать или предшествовать муниципальной службе», – рассказала Тимергалина.

По ее словам, если, например, между федеральной и муниципальной госслужбой у человека есть период работы в организации или на предприятии, то нарушен «принцип непосредственности». Таким образом, стаж муниципальной службы составляет менее 10 лет, и права на пенсию за выслугу лет муниципального служащего уже нет.

«В наш сложный экономический период не всегда возможно устроиться после муниципальной службы на другую работу, чтобы этот принцип сохранился. Поэтому он, на мой взгляд, создает практически невыносимые требования для назначения пенсии. Если убрать “принцип непосредственности”, то получается, что у человека есть требуемый стаж, у него есть пять лет чисто муниципальной службы, а остальные пять лет мы добираем федеральной, государственно-гражданской службой, либо службой в Пенсионном фонде, невзирая на то, что этот принцип нарушен», – отметила представитель Минтрудсоцзащиты РТ.

Министерство предлагает исключить слово «непосредственно» в части 2.1. статьи 28 Кодекса РТ о муниципальной службе при исчислении стажа муниципальной службы для определения права на пенсию за выслугу лет муниципального служащего.

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