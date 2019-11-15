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Татар-информ

15 ноября 2019, 18:54

Политика

Новую модель общественных приемных «Единой России» представят на съезде в Москве

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Политика

Новую модель общественных приемных «Единой России» представят на съезде в Москве

В работе съезда примут участие 26 делегатов из Татарстана, в их числе секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Общественные приемные «Единой России» в скором времени станут многофункциональными центрами, в которых россияне смогут узнать о партийных проектах. Новую модель работы презентуют на съезде партии, который состоится 23 ноября в Москве. Об этом сообщил сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Мурманск

«На съезде мы презентуем новую модельную приемную партии. В течение 2020 года приемные во всех регионах мы будем приводить в вид многофункциональных партийных центров», – сказал Турчак.

В своем выступлении секретарь генсовета отметил, что общественные приемные должны стать «лицом партии». «Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию», – подчеркнул Турчак.

XIX съезд «Единой России» станет площадкой для обсуждения приоритетных задач партии на ближайший период. Как ранее отметил глава партии, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, съезд в Москве будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму РФ в 2021 году.

«Мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие “Единой России” в Единый день голосования в следующем году», – сказал Медведев.

 

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