(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). После попытки разбора здания городской ратуши в Арске возбуждено уголовное дело, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По его информации, во время работ по демонтажу объекта культурного наследия на Интернациональной улице – здания городской администрации 1853 года постройки, были повреждены каменная стена и крыша.

После проверки прокуратуры в отношении пока еще неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия народов РФ.

«Дело возбуждено для проверки всех обстоятельств следственным путем, и для пресечения действий по дальнейшему разрушению здания», — прокомментировал Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия поступило обращение от члена экспертной группы краеведов-историков, который выразил обеспокоенность судьбой здания городской администрации.

Сотрудники комитета уже через час выехали в Арск, чтобы на месте проконтролировать состояние старинного здания. На момент осмотра от мезонина осталось одно деревянное окно, чудом державшееся на фрагменте каменной стены, конструкция крыши с мезонином оказалась полностью разобрана.

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