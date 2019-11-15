Хозяину кота, которого не пустили в самолет предложили бесплатно авиабилеты в Казань

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пригласил в Казань жителя Риги Михаила Галина, которого не пустили на рейс «Аэрофлота» из-за чересчур упитанного кота. Иванов предложил путешественнику бесплатные авиабилеты до Казани и бесплатное проживание в столице Татарстана вместе с котом. Об этом глава Госкомитета РТ по туризму написал на своей страничке в Facebook.

«Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Читая этот пост, сопереживали всем нашим Госкомитетом. Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не “багаж”, но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье – отель “Давыдов”», – написал Сергей Иванов.

Ранее сотрудники «Аэрофлота» при регистрации на рейс Москва – Владивосток потребовали Михаила Галина сдать в багаж кота весом в 10, поскольку вес мурлыки не соответствовал нормам ручной клади. Пользователи соцсетей запустили акции в поддержку путешественника и его кота, который моментально стал одним из самых популярных домашних питомцев в России.

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