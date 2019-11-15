РФС подтвердил информацию о том, что его не устраивает дизайн новой формы сборной

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). История с недовольством Российского футбольного союза дизайном новой формы сборной России по футболу набирает новые обороты. РФС подтвердил сегодня информацию о том, что организация не довольна новой формы национальной сборной.

«Мы надеемся, что Adidas пойдет нам навстречу и сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех», – цитирует генерального секретаря РФС Александра Алаева сайт sports.ru.

По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, новый комплект формы не был согласован.



«То, что презентация прошла без согласования, – это общая ошибка, цепочка событий. На эскизах было совсем другое качество, а на деле получилось то, что нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что надо срочно вмешиваться в процесс», – заявил Мельников.

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