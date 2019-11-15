WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

15 ноября 2019, 17:40

Спорт

Около 400 юниоров со всей России участвуют в турнире по греко-римской борьбе в Казани

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Спорт

Около 400 юниоров со всей России участвуют в турнире по греко-римской борьбе в Казани

Фото: архив/Владимир Васильев

Торжественную церемонию открытия соревнований посетил депутат Госдумы Марат Бариев.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» стартовал всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди спортсменов до 21 года, который посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова.

Принять участие в соревновании собрались около 400 спортсменов из 40 регионов Российской Федерации, победители станут кандидатами на попадание в сборную юниорскую команду России в 2020 году.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие многие спортивные и политические деятели, такие как депутат государственной Думы Марат Бариев, президент Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан Экзам Губайдуллин, начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин и многие другие.

Первым к микрофону для приветственного слова подошёл Экзам Губайдуллин: «Проведение этого престижного соревнования — честь для нас. Здесь молодые российские борцы могут продемонстрировать свой спортивный дух, силу, ловкость».

Также он отметил, что в Татарстане уделяется много внимания греко-римской борьбе: «Это помогает нашим спортсменам быть конкурентными на мировых первенствах»

Далее слово взял Марат Бариев: «Я благодарю Федерации спортивной борьбы России и Татарстана за то, что в честь нашего выдающегося земляка в Казани организован такой турнир».

В конце торжественной церемонии открытия со сцены зачитали приветственное письмо Александра Карелина, в котором прославленный борец, как и Бариев, поблагодарил организаторов соревнований, а также пожелал успехов спортсменам, веры в себя и побед.

Турнир продлится три дня, по истечению которых юниоры определят сильнейших в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг и до 130 кг.

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