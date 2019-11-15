ИА «Татар-информ» получило Гран-при конкурса «Белем жэухэрлэре-2019»

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Информационное агентство «Татар-информ» удостоено Гран-при X Всемирного конкурса полезных интернет-проектов «Белем жэухэрлэре-2019» («Жемчужины знаний»). Церемония награждения победителей «Белем җәүһәрләре» и IX Всемирного конкурса «Эдэби марафон» («Литературный марафон») прошла в Приволжской академии физической культуры и спорта в Казани.

Ранее на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор организации «Белем.ру», исполнительный директор некоммерческого общества «Фонд развития Татнета», председатель оргкомитета конкурса «Белем жэухэрлэре» Раиль Гатауллин сообщил: «Если сайт развивается, увеличивается число пользователей, растет качество, мы вручим Гран-при. Три года назад были 6-7 сайтов, удостоенных первого места. ИА “Татар-информ” было среди них. В этом году агентство может получить Гран-при», — отметил Гатауллин.

В 2016 году ИА «Татар-информ» стало победителем в номинации «Самый полезный и популярный интернет-проект».

Также ИА «Татар-информ» было вручено благодарственное письмо мэра Казани Ильсура Метшина. «Жизнь современного человека тесно связана с Интернетом, поэтому создание качественного контента на родном языке особенно важно. У вас в этой области накоплено много знаний и опыта», — говорится в письме.

В этом году прошел юбилейный, десятый конкурс «Белем жэухэрлэре». Более 500 сайтов стали участниками конкурса. В этом году поступили 176 заявок.

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