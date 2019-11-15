Муфтий Татарстана получил право преподавать еще один стиль рецитации Корана

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин получил право преподавать еще одну манеру рецитации священного Корана – риваят Шу’ба кираата Асима. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Кираат Асима – один из десяти стилей рецитации Корана, имеющий два варианта, восходящих к ученикам имама Асима – Хафсу и Шу’бу. Чтение в соответствии с вариантом Хафса наиболее распространено среди мусульманских богословов России.

Теперь же Камиль хазрат получил иджазу – свидетельство, которое удостоверяет, что он «освоил риваят Шу’ба и, таким образом, овладел знаниями полного кираата Асима в обеих передачах», отметили в татарстанском муфтияте.

Иджаза предполагает, что цепочка учитель – ученик – учитель восходит к самому пророку Мухаммеду. Знания муфтия республики оценил шейх Мамун ар-Рави – прямой потомок пророка, глава Комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии священного Корана и имам одной из мечетей Дубая. Сам он обладает иджазами на все десять видов кираатов Корана.

Камиль хазрат Самигуллин является Коран-хафизом и имеет иджазы по акыде, усуль фикху, усуль хадису, фикху, хадисоведению, хуснуль хатту, сарфу и нахву, пояснили в ДУМ РТ.

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