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Татар-информ

15 ноября 2019, 17:20

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Минниханову презентовали ресурсный центр на базе Казанского кооперативного института

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Официальная хроникаОбществоСельское хозяйствоНаука и образование

Минниханову презентовали ресурсный центр на базе Казанского кооперативного института

Фото: Егор Никитин

Потребительская кооперация сегодня выполняет социальную задачу поддержки сельских жителей, отметил Президент РТ.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали новый ресурсный центр, основанный на базе Казанского кооперативного института. Вместе с Президентом РТ с достижениями татарстанской кооперации ознакомился председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Перед началом пленарного заседания, посвященного внедрению кооперации среди школьников, высокая делегация осмотрела выставку продукции уже действующих кооперативов. Последние производят широкий ассортимент продуктов – от овощей и фруктов до мясных изделий, хлеба, выпечки, рыбы, меда и других изделий.

Свои проекты потребкооперации гостям показали и школьники из нескольких районов республики. Затем высокие гости во главе с Президентом РТ открыли пленарную тематическую сессию.

«Человеческий капитал – это основа нашего будущего. И наличие системы подготовки кадров, создание ресурсных центров и лабораторий кооперации говорит о том, что развитие этого направления имеет хорошую перспективу», – обратился к присутствующим Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в современном мире потребкооперация вышла за рамки традиционного для нее агропромышленного комплекса.

«Это не только бизнес и занятость. Кооперация на селе сегодня берет на себя множество социальных задач, которые государство само выполнить не может, а через систему кооперации эти вопросы решаются», – отметил Президент РТ и поблагодарил председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова за поддержку потребительской кооперации на федеральном уровне.

По словам Зубова, ему были всегда приятны визиты в Татарстан – регион, лидирующий по уровню развития и поддержки потребкооперации.

«Спасибо вам огромное, очень приятно, что у нас появился новый ресурсный центр. Сюда будут стремиться коллеги из соседних областей, центр будет расти и помогать нам учить и перенимать опыт других», – заключил Дмитрий Зубов и вручил Рустаму Минниханову ведомственную награду – орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени.

Казанский кооперативный институт является филиалом Российского университета кооперации. Вуз обучает 6,5 тыс. человек, из них более 4 тыс. получают высшее образование, а 2 тыс. – среднее профессиональное. Выпускники вуза – специалисты в сфере кооперации, банковского дела, менеджмента, таможенного дела и бухгалтерского учета. Также в этом институте обучаются призеры WorldSkills. 

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