Прокуратура требует, чтобы исполком Зеленодольска ликвидировал свалку в два гектара

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура требует, чтобы исполком Зеленодольска ликвидировал свалку почти в два гектара, сообщили в пресс-службе межрайонной природоохранной прокуратуры РТ.

Специалисты ведомства выяснили, что на территории района на площади более 18 тысяч квадратных метров несанкционированно складируют строительные и иные отходы.

Ведомство потребовало, чтобы исполком устранил свалку, но его проигнорировали. В итоге прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил ее требования.

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