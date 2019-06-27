Казань вошла в топ-5 мегаполисов России по инфраструктуре для спорта и отдыха

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Казань оказалась на четвертом месте среди российских городов-миллионников по качеству инфраструктуры для спорта и отдыха. Всего в рейтинг, подготовленный аналитиками портала недвижимости Domofond.ru, вошли четыре города Татарстана.

Столица Татарстана набрала 6,5 балла, на 0,4 балла больше, чем в минувшем году, и разместилась в общем рейтинге на 36-й позиции.

При этом лидером среди мегаполисов по качеству инфраструктуры для спорта и отдыха ожидаемо оказалась Москва. Набрав 7,1 балла – на 0,1 больше, чем в 2018-м, она заняла 11-е место. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург с 6,9 балла и Краснодар с 6,8, разместившиеся на 19-м и 24-м местах соответственно. Первый из них ухудшил свой прошлогодний результат на 0,2 балла, второй – улучшил на 0,1.

Помимо Казани, среди 40 лучших по инфраструктуре для спорта и отдыха российских городов – еще три татарстанских города. Альметьевск с 6,8 балла разместился на 20-м месте, потеряв 0,2 балла. Нижнекамск стал 23-м, оставшись с прежними 6,8 балла. Набережные Челны оказались на 31-й позиции с прежними 6,6 балла.

Специалисты Domofond.ru включили в свой рейтинг 200 городов, опросив более 90 тыс. человек. Средняя по стране оценка жителями инфраструктуры составила 5,8 балла из 10 возможных. «Городом с самой развитой инфраструктурой стало Кудрово Ленинградской области с 8,2 балла. Самая низкая оценка у Киселевска Кемеровской области: 3,2 балла», – отмечают эксперты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми.

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