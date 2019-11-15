Росавиация субсидирует более 20 рейсов из Казани в другие города России

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов. В список вошло более 20 авиарейсов из Казани, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В частности, будут субсидированы перелеты из столицы Татарстана в Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калугу, Кемерово, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Сургут, Томск, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль. В Казань же будут субсидированы авиамаршруты из Ростова-на-Дону и Тюмени.

На программу субсидирования региональных рейсов в России из федерального бюджета в 2020 году будет направлено 8,3 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в 2019-м.

Количество маршрутов в следующем году в целом по стране вырастет до 262, в текущем году в перечень включено 243 авиасообщения. На круглогодичной основе в 2020 году перевозки планируют выполнять 21 авиакомпания.

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