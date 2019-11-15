Президент РФС: Надеюсь, что с 1 марта мы сможем использовать VAR во всех матчах в туре

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о том, что в ближайшем будущем система VAR (Video Assistant Referee – Видео ассистент арбитра - прим. Т-и) будет внедрена во всех матчах российской премьер-лиги.



По словам Дюкова, в данный момент ведется работа по созданию VAR-центра, который будет располагаться в Москве. «Надеюсь, что с 1 марта мы сможем использовать VAR во всех матчах в туре», – цитирует президента РФС сайт sport24.ru.



Между тем казанский «Рубин» уже несколько раз в этом сезоне пострадал от судейских ошибок вследствие неиспользования системы VAR.



Последний случай произошел 9 ноября в домашнем матче «Рубина» на Центральном стадионе. В игре с московским «Динамо» арбитр встречи Евгений Турбин ошибочно предъявил вторую желтую карточку и удалил с поля полузащитника «Рубина» Александра Зуева.

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