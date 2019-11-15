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Татар-информ

15 ноября 2019, 16:43

Происшествия

Жительница Зеленодольска отдала экстрасенсам миллион, занимая у знакомых и банков

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Происшествия

Жительница Зеленодольска отдала экстрасенсам миллион, занимая у знакомых и банков

60-летняя женщина увидела объявление об услугах магов по телевизору и сразу же записалась на телефонный сеанс.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Жительница Зеленодольска отдала экстрасенсам миллион, занимая у знакомых и банков, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

60-летняя женщина увидела объявление об услугах экстрасенсов по телевизору, позвонила и сразу же записалась на платный телефонный сеанс. Подобные сеансы продолжались длительное время.

Когда у пенсионерки закончились деньги, она начала занимать у друзей и знакомых, а когда были исчерпаны и их ресурсы – отправилась в кредитные организации. В общей сложности женщина перевела злоумышленникам более миллиона рублей.

МВД Татарстана напоминает, что ни в коем случае не следует поддаваться рекламе и уговорам незнакомцев, обещающих снять порчу или сглаз. Эти люди – мошенники, которые вводят жертв в заблуждение примитивными фокусами.

 

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