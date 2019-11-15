(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Жительница Зеленодольска отдала экстрасенсам миллион, занимая у знакомых и банков, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

60-летняя женщина увидела объявление об услугах экстрасенсов по телевизору, позвонила и сразу же записалась на платный телефонный сеанс. Подобные сеансы продолжались длительное время.

Когда у пенсионерки закончились деньги, она начала занимать у друзей и знакомых, а когда были исчерпаны и их ресурсы – отправилась в кредитные организации. В общей сложности женщина перевела злоумышленникам более миллиона рублей.

МВД Татарстана напоминает, что ни в коем случае не следует поддаваться рекламе и уговорам незнакомцев, обещающих снять порчу или сглаз. Эти люди – мошенники, которые вводят жертв в заблуждение примитивными фокусами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.