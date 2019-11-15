(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Житель Казани выиграл в лотерею почти 18 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

«Утром 15 ноября в Казани стало на одного миллионера больше. Пока еще неизвестный житель столицы Татарстана выиграл суперприз государственной лотереи “Рапидо“ в размере 16 млн 810 тыс. 967 рублей. А благодаря тому, что победитель отметил во втором поле билета четыре числа вместо одного, его выигрыш увеличился до 17 млн 710 тыс. 967 рублей», – поясняется в сообщении.

Счастливого обладателя денежного приза ждут в лотерейном центре для оформления выигрыша.

По статистике государственных лотерей, с начала года 26 участников из Татарстана выиграли суммы более миллиона рублей. В 2018 году лотерейными миллионерами стали 19 жителей республики, отметили в «Столото».

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