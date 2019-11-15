Кинотеатр в казанском ЖК «Салават Купере» откроется 5 декабря

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Кинотеатр в казанском жилом комплексе «Салават Купере» откроется 5 декабря. Он разместится в торговом центре «Радужный». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила директор ТЦ Олеся Рыбакова.

«Кинотеатр российской сети “Киноград“ откроется 5 декабря. Будут четыре зала, один из них – VIP-зал», – сообщила директор ТРЦ «Радужный» Олеся Рыбакова.

VIP-зал рассчитан на 35 мест, остальные – на 68, 94 и 111 мест соответственно. Во всех залах будут кожаные кресла и серебряные экраны, на которых отображается яркая картинка высокого качества.

ТРЦ «Радужный» открылся в 2017 году на границе Казани и Зеленодольского района. Он находится неподалеку от жилых комплексов «Радужный», «Салават Купере», «Майский», «Залесный» и «Залесный Сити», а также поселков Осиново и Юдино.

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