В Татарстане завершился сезон охоты на уток, куликов, перепелов и куропаток

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане сегодня завершился летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Охотники должны отчитаться о добытых животных в течение 20 дней после окончания последнего из сроков. Для этого нужно заполнить таблицу из разрешения на добычу и направить ее по месту получения.

За несоблюдение правил охотников могут привлечь к административной ответственности — наложить штраф от 500 до 4 тыс. рублей с конфискацией оружия или лишить права на охоту на два года.

Сезон охоты на вальдшнепа и серую ворону еще продолжается и закончится 31 декабря.

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