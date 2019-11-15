(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Росгвардейцы остановили в Казани пьяного водителя, который ехал по встречной полосе, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В полночь сотрудники вневедомственной охраны во время патруля заметили на Гарифьянова «Ладу» 15-й модели, которая ехала по встречной полосе.

Машину остановили, за рулем находился 26-летний мужчина с явными признаками опьянения. Росгвардейцы вызвали на место экипаж ДПС.

Как выяснилось, казанец уже был оштрафован на нетрезвую езду. Поэтому в отношении задержанного возбудили уголовное дело о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

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