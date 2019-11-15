(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Казанский таксист надругался над уснувшей пассажиркой, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Вечером 13 ноября к сотруднику одной из служб такси в «Ладу Приору» села 31-летняя женщина, которая попросила отвезти ее в Советский район.

Пассажирка уснула, таксист отвез ее в Отары, а после изнасиловал и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После случившегося женщина обратилась в полицию.

По данному факту в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уловное дело об изнасиловании и насильственных действиях. Свою вину таксист отрицает.

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