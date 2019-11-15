Бюджетники и дети-сироты готовятся к заселению в новый дом в Алексеевском

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). 18 ноября в поселке городского типа Алексеевское Алексеевского района состоится заселение 12-квартирного соципотечного дома № 22 по улице Салиха Батала. Об этом сообщает Госжилфонд при Президенте РТ.

В квартиры новостройки заселятся работники бюджетной сферы и дети-сироты.

Дом состоит из трех этажей. В здании один подъезд, общая площадь квартир составляет около 560 квадратных метров.

Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также котлами индивидуального отопления.

В текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метров.

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