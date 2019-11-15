Второй домашний матч ХК «Динамо-Казань» перенесут в Ульяновск

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Второй домашний матч клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань» будет перенесен в Ульяновск. На стадионе «Ракета» в поселке Дербышки до сих пор не могут подготовить лед.

«Открыть лед на домашней арене обещают только 30 ноября, на нашу уже третью домашнюю игру. Неудобно ездить в Ульяновск, ведь у нас еще проходят тренировки – там же, в Ульяновске», – прокомментировали возникшую ситуацию в пресс-службе клуба.

Теперь ближайшая домашняя игра казанцев против нижегородского «Старта» пройдет на ульяновской «Волга-Спорт-Арене» 20 ноября, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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