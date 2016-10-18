Казанский «Зенит» сделал первый шаг к «Финалу четырех» Кубка России

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Зенит» стартовал в полуфинальном турнире Кубка России с победы в трех партиях над «Самотлором».

Полуфинальная стадия Кубка России проходит в трех городах страны, из каждой группы в «Финал четырех» выйдет только победитель. Четвертой участвующей в турнире командой станет столичное «Динамо». Обладатель Кубка страны определится в Москве 25-26 декабря.

Казанцы играют в Новосибирске, куда «Зенит», не заезжая домой, поехал на автобусе из Кемерова, где команда сыграла матч чемпионата Суперлиги и одновременно Суперкубок с «Кузбассом», проиграв 1:3. Уступив первый трофей сезона, казанцы не намеревались более проигрывать, благо из восьми Кубков России, завоеванных командой, пять трофеев «Зенит» выиграл подряд с 2014 года.

«Зенит» сегодня начал игру с «Самотлором» в следующем составе: Цветан Соколов, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Алексей Кононов, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев.

Конечно, уровень соперников сильно разнился, что и показала игра. Лишь в дебюте первого сета на площадке наблюдалась равная борьба. Команды играли достаточно ровно, то успешно действуя, то допуская ошибки на подаче или атакуя в аут. В середине партии на подачах болгарского легионера казанцев Соколова «Зенит» сделал рывок – 15:8. Эйс Михайлова закрепил успех подопечных Алексея Вербова – 17:9. Такого комфортного преимущества «Зениту» хватило, чтобы спокойно играть и уверенно контролировать происходящее на площадке. 21:17, 23:19 в концовке партии.

В начале второго сета на подачах Вольвича «Зенит» сделал мощный рывок – 5:0. Главный тренер «Самотлора» Валерий Пясковский уже в дебюте партии вынужден был взять тайм-аут. Его подопечные отыграли три мяча подряд. Однако казанцы во второй части сета вернули себе двукратное преимущество - 12:6 и 17:8 после эйса Федора Воронкова. В заключительной части партии «Зенит» довел счет до разгромного – 21:9.

Начало третьего сета удалось уже нижневартовской команде, которая повела с первых же розыгрышей. Не только сравнять счет, но и выйти вперед казанцам удалось лишь в середине сета на подачах Соколова, а также благодаря успешной игре на блоке – 15:12. В концовке казанцы надежно выступили в защите, несмотря на все попытки «Самотлора» переломить ход партии.

Завтра казанцы сыграют с «Динамо» из Ленинградской области, а послезавтра с хозяином площадки – новосибирским «Локомотивом».

«Зенит» (Казань) – «Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:21. 25:13, 25:23).

Самые результативные: Михайлов (13) – Линкольн (12).

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