Экологи Татарстана обнаружили разлив нефти в Безымянном ручье

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Разлив нефти в Альметьевском районе обнаружили экологи Татарстана в ходе рейда. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Разлив нефти обнаружен возле населенного пункта Нижняя Мактама в Безымянном ручье экологами в ходе рейда. Сейчас на месте происшествия проводится оперативный отбор проб воды, замер глубины и площади загрязнения. Дело будет передано в Татарскую природоохранную прокуратуру. На данном участке продолжается обследование территории. Информация об этом происшествии экологами уже передана в МЧС РТ», — сообщила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Бьющий из-под земли источник загрязнения обнаружили в ходе рейда инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. На место для ликвидации прорыва вызваны сотрудники компании, которой принадлежит нефтепровод.

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