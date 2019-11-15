Полузащитник молодежного состава «Рубина» сыграл за юношескую сборную России

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Полузащитник молодежки казанского «Рубина» Степан Суриков сыграл за сборную России в первом матче на турнире в Испании. Встреча со сверстниками из Англии завершилась для подопечных Дмитрия Хомухи неудачно.

17-летний Суриков появился на поле, выйдя на замену на 70-й минуте игры, когда на табло значился счет 3:2 в пользу англичан.

При счете 1:0 в пользу Англии полузащитник молодежки питерского «Зенита» Кирилл Щетинин не реализовал пенальти. К 48-й минуте игры соперник вел уже 3:0.

Однако на 54-й минуте игры спартаковец Святослав Кожедуб отквитал один мяч, а девять минут спустя Щетинин сумел забить с игры. На большее россиян не хватило. В конце матча они пропустили еще два гола. 5:2 не в пользу России – таков окончательный счет встречи.

Завтра юношеская сборная России сыграет со сверстниками из Бельгии.





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