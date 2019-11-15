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Татар-информ

15 ноября 2019, 15:22

ПолитикаОбщество

Сельских депутатов хотят обязать уведомлять Президента РТ об отсутствии крупных сделок

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ПолитикаОбщество

Сельских депутатов хотят обязать уведомлять Президента РТ об отсутствии крупных сделок

Фото: Александр Эшкинин

Депутаты Госсовета РТ рассмотрели законопроект, предполагающий изменение ряда законов по противодействию коррупции.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане хотят обязать сельских депутатов уведомлять Президента РТ об отсутствии сделок на сумму, превышающую доход. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня парламентарии на заседании Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Законопроект направлен на реализацию в республике отдельных положений федерального законодательства в области противодействия коррупции. Федеральным законом введен особый порядок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе депутатов представительных органов сельских поселений, исполняющих полномочия на непостоянной основе», – рассказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

По его словам, такие сведения подаются после избрания депутатом или передачи вакантного депутатского мандата, в случае прекращения депутатских полномочий на постоянной основе. А также если депутатом была совершена сделка на сумму, превышающую его общий доход и доход его супруги за последние три года.

«Если такие сделки не совершались, то депутат указанные сведения не подает, а подает лишь уведомление высшему должностному лицу субъекта РФ об отсутствии таких сделок», – уточнил Хабибуллин.

«Жить красиво хотят все, но не все хотят декларировать свой уровень жизни. У нас как раз из-за этого многие представители хозяйствующих субъектов отказались от депутатских мандатов», – прокомментировал требования законопроекта заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Здесь суть не столько в том, сколько он получает, сколько в том, что приобрел за последние три года. Укладываются ли зарплаты его и его семьи в то имущество, которое приобретено, потому что, например, главы поселений какие-то земельные операции проводят», – добавила депутат Римма Ратникова.

На заседании парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ по вопросам противодействия коррупции».

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