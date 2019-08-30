Посол Финляндии в России приедет в Казань на Дни финской культуры

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Посол Финляндии в России Микко Хаутала приедет в Казань на Дни финской культуры, которые стартуют во вторник, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организующего событие Центра современной культуры «Смена».

«Мероприятия пройдут при поддержке посольства Финляндии в Москве, в них примут участие посол Финляндии в России Микко Хаутала и руководитель татарской диаспоры в Финляндии, преподаватель Университета Хельсинки Окан Дахер», – отмечается в сообщении.

В рамках Дней финской культуры будут организованы лекция, музыкальный концерт и мастер-класс. Кроме того, вниманию казанской публики представят танцевальную пьесу. Мероприятия пройдут с 26 по 30 ноября.

Аналогичное мероприятие состоялось в «Смене» два года назад. Тогда горожанам, в частности, показали выставку распечаток комиксов финской писательницы Туве Янссон «Муми-тролль и комета».

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