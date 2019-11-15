WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 ноября 2019, 15:44

Общество

В Касимове установили памятный камень в честь хана Ураз-Мухаммеда

Рекомендуем

Общество

В Касимове установили памятный камень в честь хана Ураз-Мухаммеда

Фото: inform.kz

Памятный знак посвящен не только самой исторической личности, но и целой эпохе установления братских отношений между народами Казахстана и России.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Рязанской области прошла церемония открытия памятного камня правителю Касимовского ханства Ураз-Мухаммеду. Его установили на месте захоронения хана, на территории Старого татарского кладбища. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

 

Автором идеи проекта стал посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов. Выступая на церемонии, он напомнил, что с именем Ураз-Мухаммеда связано начало полноценных дипломатических отношений между Великой Степью и Русским государством.

«Участвуя во многих значимых событиях Смуты, Ураз-Мухаммед не просто оставил глубокий след в русской летописи, он славными делами проложил для казахов дорогу в дружественную Россию, по которой позднее следовали целые поколения прогрессивных личностей: Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Салык Бабаджанов, Алихан Букейханов и другие», – отметил дипломат.

Имангали Тасмагамбетов также пояснил, что памятный знак посвящен не только исторической личности Ураз-Мухаммеда, но и целой эпохе установления братских отношений между народами Казахстана и России.

Глава дипмиссии поблагодарил администрацию Рязанской области и администрацию города Касимова за внимание и огромную поддержку инициатив казахстанской стороны.

Руководитель Аппарата Правительства Рязанской области Виталий Игнатенко зачитал приветственное письмо от имени губернатора Николая Любимова. «Для Рязанской области большая честь быть регионом, в котором расположен мемориал в честь султана Ураз-Мухаммеда, великого государственного деятеля, правителя Касимовского ханства. Уверен, что дружеские связи Рязанской области и Казахстана будут крепнуть и развиваться в дальнейшем», – прочитал Игнатенко.

Торжественную церемонию завершил имам Московской соборной мечети Марат хазрат Аршабаев, который передал приветственные слова от имени главы Совета муфтиев РФ Равиля хазрата Гайнутдина и прочитал молитву в память о деятелях того времени.

Для изготовления трехметровой мемориальной плиты мастера использовали гранит насыщенной коричневой природной расцветки. Памятник установлен на пьедестале и окружен тёмно-красной гранитной оградой, его вершину венчает стилизованный купол мечети. По всей длине памятной плиты высечена надпись: «Ураз-Мухаммед Онданулы, 1573–1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сельских депутатов хотят обязать уведомлять Президента РТ об отсутствии крупных сделок
Новости дня
16:36
Посол Финляндии в России приедет в Казань на Дни финской культуры

Хореографическая постановка, мастер-класс, концерт и лекция состоятся с 26 по 30 ноября в ЦСК «Смена».

16:26
Житель Казани выиграл в лотерею почти 18 млн рублей

Организаторы розыгрыша ждут победителя в лотерейном центре.

16:22
Массовое увольнение санитаров в России прокомментировал Менделевич

Масштабное сокращение персонала — это свидетельство некорректных действий Минздрава России, считает депутат Госдумы от Татарстана.

16:21
Росгвардейцы остановили в Казани пьяного водителя, который ехал по встречной полосе

Злоумышленника остановили на Гарифьянова минувшей ночью.

16:08
Полузащитник молодежного состава «Рубина» сыграл за юношескую сборную России

Россияне крупно проиграли англичанам в первом матче международного турнира в Испании.

15:58
Экологи Татарстана обнаружили разлив нефти в Безымянном ручье

Минэкологии РТ сообщило в МЧС РТ о разливе нефти в Альметьевском районе.

15:55
Казанский таксист надругался над уснувшей пассажиркой

Злоумышленник отвез пассажирку в Отары, после чего изнасиловал женщину.

15:44
В Касимове установили памятный камень в честь хана Ураз-Мухаммеда

Памятный знак посвящен не только самой исторической личности, но и целой эпохе установления братских отношений между народами Казахстана и России.

15:39
«Попросил закурить, после напал»: казанец ответит в суде за изнасилование и грабеж

Мужчина надругался над жертвой, а после похитил у нее 25 тысяч рублей и золотую цепь.

15:38
Казанский «Зенит» сделал первый шаг к «Финалу четырех» Кубка России

В Новосибирске команда из столицы Татарстана обыграла «Самотлор».

15:22
Сельских депутатов хотят обязать уведомлять Президента РТ об отсутствии крупных сделок

Депутаты Госсовета РТ рассмотрели законопроект, предполагающий изменение ряда законов по противодействию коррупции.

15:16
В Татарстане похолодает к середине следующей недели

Похолодание придет в республику вслед за холодным атмосферным фронтом.

15:04
Кукморский район стал самым активным участником программы самообложения

За 2018 год жители муниципалитета внесли по республиканской программе 16 млн рублей.

14:52
Районный глава в Казани пошил дворникам брендовую униформу для поднятия их престижа

Сергей Миронов надеется, что слоган «Чисто там, где я» будет стимулировать жителей Кировского и Московского районов сохранять чистоту.

14:45
Аферисты похитили у пары из Бугульмы 120 тысяч рублей и оформили на мужчину кредит

Злоумышленники убедили жертву, что перевели на ее счет большую сумму и попросили вернуть ее обратно.

14:40
Wink представляет эксклюзив — приключенческий сериал «Золото»

Во Франции сериал с оригинальным названием Guyane стал одним из самых рейтинговых и завоевал преданных поклонников.

14:23
Прокуратура Чистополя требует арестовать имущество трех предприятий за долг в 2 млн

Долги по налогам обнаружили у организаций «Оптик-Мастер», «Авиценна» и «Металлстрой».

14:04
Татарстанцы стали в два раза чаще вкладываться в программу самообложения

Если в 2015 году жители республики внесли в программу самообложения 122 млн рублей, то в 2018-м – уже 233 млн.

13:55
В Альметьевске осудили менеджера, которая похитила из торговой точки 139 тысяч рублей

Воспользовавшись служебным положением, девушка забрала всю выручку из кассы, принадлежащей частному предпринимателю.

13:46
Семеро представителей Татарстана поборются за победу в финале «Студента года-2019»

В состав жюри конкурсных испытаний войдут известные во всем мире деятели науки и культуры, а также общественники и спортсмены.

13:38
Депутат из Агрыза предложил запретить в Татарстане цирки с животными

По словам Марселя Шахмина, местные жители активно поддерживают темы экологии и защиты животных.

13:35
Альфа-Банк – в числе лидеров по запасу средств на счетах

Этот показатель отражает высокий уровень платежеспособности банка.

13:24
В Татарстане предложили наделить МВД правом проверять членов избирательных комиссий

Парламентарии рассмотрели изменения в Избирательный кодекс РТ.

13:23
Курение в доме привело к пожару в Татарстане, в котором погиб пожилой мужчина

Площадь пожара, вспыхнувшего сегодня утром в небольшом частном доме в селе Нижняя Уратьма, составила 42 кв. метра.

13:20
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»

Сделка стала для банка еще одним этапом по формированию жилищной экосистемы.

События