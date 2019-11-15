В Касимове установили памятный камень в честь хана Ураз-Мухаммеда

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Рязанской области прошла церемония открытия памятного камня правителю Касимовского ханства Ураз-Мухаммеду. Его установили на месте захоронения хана, на территории Старого татарского кладбища. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Автором идеи проекта стал посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов. Выступая на церемонии, он напомнил, что с именем Ураз-Мухаммеда связано начало полноценных дипломатических отношений между Великой Степью и Русским государством.

«Участвуя во многих значимых событиях Смуты, Ураз-Мухаммед не просто оставил глубокий след в русской летописи, он славными делами проложил для казахов дорогу в дружественную Россию, по которой позднее следовали целые поколения прогрессивных личностей: Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Салык Бабаджанов, Алихан Букейханов и другие», – отметил дипломат.

Имангали Тасмагамбетов также пояснил, что памятный знак посвящен не только исторической личности Ураз-Мухаммеда, но и целой эпохе установления братских отношений между народами Казахстана и России.

Глава дипмиссии поблагодарил администрацию Рязанской области и администрацию города Касимова за внимание и огромную поддержку инициатив казахстанской стороны.

Руководитель Аппарата Правительства Рязанской области Виталий Игнатенко зачитал приветственное письмо от имени губернатора Николая Любимова. «Для Рязанской области большая честь быть регионом, в котором расположен мемориал в честь султана Ураз-Мухаммеда, великого государственного деятеля, правителя Касимовского ханства. Уверен, что дружеские связи Рязанской области и Казахстана будут крепнуть и развиваться в дальнейшем», – прочитал Игнатенко.

Торжественную церемонию завершил имам Московской соборной мечети Марат хазрат Аршабаев, который передал приветственные слова от имени главы Совета муфтиев РФ Равиля хазрата Гайнутдина и прочитал молитву в память о деятелях того времени.

Для изготовления трехметровой мемориальной плиты мастера использовали гранит насыщенной коричневой природной расцветки. Памятник установлен на пьедестале и окружен тёмно-красной гранитной оградой, его вершину венчает стилизованный купол мечети. По всей длине памятной плиты высечена надпись: «Ураз-Мухаммед Онданулы, 1573–1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства».

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