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Татар-информ

15 ноября 2019, 20:06

Общество

Роскачество: Четверть россиян считают отечественные продукты лучше зарубежных

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Общество

Роскачество: Четверть россиян считают отечественные продукты лучше зарубежных

Чаще всего респондентов беспокоит качество молочной продукции, мяса, птицы и рыбы.

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Четверть (26%) россиян считают, что отечественные продукты питания лучше, чем зарубежного производства, следует из данных опроса, проведенного Роскачеством совместно с агентством OMI (Online Market Intelligence). Об этом сообщается на сайте ведомства.

76% респондентов уверены, что отечественные продукты не уступают зарубежным, а 12% считают, что их отличает только безопасность, но не качество. Другие 12% придерживаются мнения, что западные продукты лучше российских.

Чаще всего россиян беспокоит качество молочной продукции: проблемы с ним отметили 30% опрошенных. На втором месте по уровню страхов потребителей — качество мяса и птицы (23%), на третьем — рыбы (15%). Респонденты также отмечали проблемы с качеством овощей и фруктов, хлебобулочных изделий и круп.

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