Массовое увольнение санитаров в России прокомментировал Менделевич

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы от Татарстана Борис Менделевич уверен, что массовое увольнение санитаров в России является следствием некорректных действий Минздрава РФ. Так он прокомментировал соответствующие данные Росстата по итогам III квартала этого года.

«Резкое масштабное сокращение персонала – это отражение того, что механизм перевода сотрудников не был разработан до конца. Ситуация может привести к тому, что в крупных городах медперсонал еще сможет пройти переобучение, но для работающих в районах и селах это будет непросто», – отметил Менделевич.

Речь идет о системе переаттестации младшего медицинского персонала, которую ввел Минздрав России. По мнению парламентария, ведомство не предусмотрело план внедрения и необходимые для этого ресурсы, включая финансовые возможности медучреждений и возможности учебных заведений.

«Да, профессионализм надо повышать, и разработка профстандартов – это позитивный момент, но должен быть четкий план, в котором переходный период мог бы определяться отдельным приказом Минздрава», – отметил он.

В конечном счете, по словам Менделевича, могут пострадать пациенты. Следствием может стать огромное количество жалоб, а в худшем случае повысится смертность из-за некачественного ухода, полагает депутат.

По состоянию на III квартал 2019 года в государственных и муниципальных медицинских учреждениях России работали 266 тыс. санитаров, что почти на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. В отдельных регионах сокращение гораздо значительнее – от 30% до 50%.

Профстандарт «Младший медицинский персонал» был утвержден в 2016 году. Согласно ему, младший медработник должен иметь среднее общее образование и пройти обучение по профессии «санитар».

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